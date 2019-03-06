شاهد.. اعترافات صادمة من داعشية بعد الاستسلام في معركة الباغوز

قبل خمس سنوات أدخل تنظيم داعش الإرهابي الخوف والرعب خلال رفعهم رايات مخالفة وبعيدة كل البعد عن الدين الإسلامي، جاء ذلك خلال التقرير الذي أذاعته قناة الغد حول التصريح الذي أدلى به قيادي في قوات سوريا الديمقراطية إن القوات قبضت على نحو 400 عنصر من تنظيم داعش أثناء محاولتهم الفرار من الباغوز مؤكدا استسلام مئات آخرين.



وأفاد التقرير بأن قوات سوريا الديموقراطية تمكنت من القضاء على داعش عسكريًا، حيث خرجت دفعة جديدة ممن كانوا يختبئون في الأنفاق ببلدة الباغوز ووصلوا إلى نقطة آمنة لقوات سوريا الديموقراطية بعد أن أمنت لهم ممرات الخروج.



وأشار التقرير إلى أن أغلب الخارجين يحملون جنسيات أوروبية، كما والتقت مراسلة قناة الغد عددًا من النساء الداعشيات، فقالت احدى المواطنات التي تحمل الجنسية الفرنسية أنها أتت إلى سوريا بسبب انسحابهم من أماكن إقامتهم كلما اقترب العدو منهم، لافتة إلى أن زوجها يعمل في بلاد الخلافة لجلب رزقه لكنه ليس من عناصر تنظيم داعش الارهابي فهو لا يحمل السلاح.