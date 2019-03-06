اتحاد طلاب المدارس يبحث مع نائب وزير التعليم آليات تنفيذ برامجه

عقد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، ومدير صندوق دعم و تمويل المشروعات التعليمية، اجتماعا مع مسئولي اتحاد طلاب مدارس مصر، وعلى رأسهم أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس مصر، وفيصل عمر امين اتحاد طلاب مدارس مصر، وعبير ابراهيم امين مساعد اتحاد طلاب مدارس مصر .



وتم خلال هذا اللقاء مناقشة جميع برامج الاتحاد، وضع آليات التنفيذ لرؤية قوة الاتحاد ملموسة علي أرض الواقع قريبًا.



وأكد اتحاد طلاب مدارس مصر، في بيان له، أنه يبذل كل جهده في الوقت الحالي لكي يخطو خطوات ناجحة تجعله يتقدم للأمام من خلال عقد لقاءات ومشاورات عديدة مع مسئولي وزارة التربية والتعليم.