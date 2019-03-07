عاوز تسكن في المهندسين.. تعرف على سعر المتر بها

رصد موقع "صدى البلد" الإخبارى أسعار الوحدات السكنية بمنطقة المهندسين وفقا لمتوسط سعر المتر بأهم الشوارع والمناطق السكنية والتجارية بها، الذى يصل إلى نحو 10 آلاف جنيه تقريبا ويتفاوت من منطقة لأخرى.



وسجلت منطقة جزيرة العرب والشوارع المحيطة بها أعلى سعر للمتر بمتوسط 14 ألف جنيه للمتر، لما تتميز به من تواجد كل الخدمات التجارية والإدارية، وتتوافر بها عدة مبانٍ إدارية وطبية متكاملة بخلاف عشرات المحلات التجارية التى تشمل أغلب العلامات التجارية العاملة فى مصر.



وتبعها شارعى سوريا وجامعة الدول العربية بمتوسط 12 ألف جنيه للمتر، ولهما نفس مميزات جزيرة العرب تقريبا، ثم ميدان سفنكس بمتوسط 11 ألف جنيه للمتر، وشارع وادى النيل بمتوسط 10200 جنيه للمتر.



ويأتى بعد ذلك شارع شهاب بمتوسط 10 آلاف جنيه للمتر، ثم ميدان لبنان بمتوسط 9600 جنيه للمتر، ويعقبه شارع الحجاز بمتوسط 9 آلاف جنيه لسعر المتر السكنى، ثم التوفيقية وأحمد عرابي بأسعار تتراوح من 8 آلاف إلى 8500 جنيه للمتر فى المتوسط.



وسجل شارع السودان أقل متوسط لسعر المتر بمنطقة المهندسين يتراوح من 6500 جنيه إلى 7 آلاف جنيه تقريبا.