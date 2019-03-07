ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

عاوز تسكن في المهندسين.. تعرف على سعر المتر بها

الخميس 07/مارس/2019 - 07:52 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
رصد موقع "صدى البلد" الإخبارى أسعار الوحدات السكنية بمنطقة المهندسين وفقا لمتوسط سعر المتر بأهم الشوارع والمناطق السكنية والتجارية بها، الذى يصل إلى نحو 10 آلاف جنيه تقريبا ويتفاوت من منطقة لأخرى.

وسجلت منطقة جزيرة العرب والشوارع المحيطة بها أعلى سعر للمتر بمتوسط 14 ألف جنيه للمتر، لما تتميز به من تواجد كل الخدمات التجارية والإدارية، وتتوافر بها عدة مبانٍ إدارية وطبية متكاملة بخلاف عشرات المحلات التجارية التى تشمل أغلب العلامات التجارية العاملة فى مصر.

وتبعها شارعى سوريا وجامعة الدول العربية بمتوسط 12 ألف جنيه للمتر، ولهما نفس مميزات جزيرة العرب تقريبا، ثم ميدان سفنكس بمتوسط 11 ألف جنيه للمتر، وشارع وادى النيل بمتوسط 10200 جنيه للمتر.

ويأتى بعد ذلك شارع شهاب بمتوسط 10 آلاف جنيه للمتر، ثم ميدان لبنان بمتوسط 9600 جنيه للمتر، ويعقبه شارع الحجاز بمتوسط 9 آلاف جنيه لسعر المتر السكنى، ثم التوفيقية وأحمد عرابي بأسعار تتراوح من 8 آلاف إلى 8500 جنيه للمتر فى المتوسط.

وسجل شارع السودان أقل متوسط لسعر المتر بمنطقة المهندسين يتراوح من 6500 جنيه إلى 7 آلاف جنيه تقريبا.

ترشيحاتنا

مانشستر يونايتد يطيح بـ سان جيرمان من الشامبيونزليج بثلاثية ..فيديو

التلفزيون السويسري: بوتفليقة غادر المستشفى إلى مكان مجهول

تعليق مثير من نضال الشافعي عن رد فعل الجمهور على أدواره في الشر

مارك زوكربيرج ينهي أزمة خصوصية فيسبوك قريبا

البحرية البريطانية تتأهب لرحلة حربية روسية في القنال الإنجليزي

إياد نصار: اتعلمت الكحرته من القاهرة ومواصلاتها ..فيديو

يتحدى العقوبات الأمريكية مجددا.. أردوغان: لن أتراجع عن شراء منظومة إس-400 الروسية

عودة من بعيد.. مانشستر يونايتد يحقق رقما تاريخيا في دوري أبطال أوروبا

3 مؤشرات تحسم بطل الدوري.. الزمالك الأقرب وبيراميدز ينافس بقوة والأهلي يترقب

بسعر 19 مليون دولار.. شاهد أغلى سيارة بنيت في العالم

عاوز تسكن في المهندسين.. تعرف على سعر المتر بها

تفاصيل تعذيب طفلة على يد زوج أمها بكفر العلو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميشيل لوكليه.. قصة عشق فرنسية لمصر تعيش على أرض حجازة بقنا ..صور

بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها

سلمى حايك : لم أخضع لعمليات التجميل وزواجي من رجل أعمال فرنسي صدم الكثيرين..صور

درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور

تصغره بـ27 عاما.. أسطورة ليفربول يعلن خطبته من عارضة أزياء.. صور

فيديو

شيكابالا: فرجاني ساسي السهل الممتنع.. وأتمنى تواجد عبد الله السعيد في الزمالك ..فيديو
شيكابالا يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز لضمه ..فيديو
المرور تحذر من شبورة مائية كثيفة.. وتناشد الالتزام بالقواعد العامة
الأرصاد: طقس شتوي مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا
تعرف على سبب تعرض نضال الشافعي لـ انفصام في الشخصية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟