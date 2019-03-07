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أخبار البلد

الضو يعلن آخر موعد لتلقي الاشتراك بمشروع علاج المحامين 2019

الخميس 07/مارس/2019 - 08:31 ص
صدى البلد
حمادة خطاب
أعلن أبوبكر ضوة، أمين عام مساعد النقابة العامة للمحامين، أن نهاية مارس الحالي هو آخر موعد لتلقي الاشتراك في مشروع العلاج لعام 2019 للمحامي وأسرته، بعدما تم فتح باب الاشتراك في الأول من يناير الماضي.

كانت النقابة العامة للمحامين قد أعفت المحامين حاملي كارنيه 2018، المستوفين لأعمال اشتغالهم بالمحاماة منذ 2013، من تقديم أدلة الاشتغال اللازمة عن عام 2019، والحصول على الكارنيه الجديد بمجرد تقديم كارنيه العام الماضي، على أن يلتزم المحامون، الذين أعيد قيدهم بعد الانتقال لجدول غير المشتغلين لأي سبب، وسدّدوا اشتراك عام 2018 ، بتقديم أدلة الاشتغال المُعتمدة، وفقًا لضوابط تجديد الاشتراك للعام ذاته، بمجرد مرور عام كامل على تجديدهم للاشتراك.

كما قامت النقابة بإجراء حركة تنقلات داخلية لعدد من الموظفين العاملين بالإدارات القائمة في النادي النهري للمحامين بالمعادي، وذلك لدعم بعض الإدارات التي كانت النقابة تتوقع أن تشهد ازدحامًا مع بداية العام الجديد، مثل لجنة التحصيل، ونظرا لأن عمل بعض اللجان، مثل المراجعة، أصبح بسيطًا بعد قرارات التيسير التي اتخذها مجلس المحامين بشأن تجديدات 2019.

فيما قام عدد من النقابات الفرعية بتلقى الاشتراك السنوي لتجديد بطاقتي العضوية والعلاج، طبقا لقرارات النقابة العامة، تحت رعاية النقيب العام، سامح عاشور، وتيسيرًا على السادة المحامين، من خلال منافذ التحصيل بالنقابات الفرعية مباشرة.

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