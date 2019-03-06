شركات السياحة: سنجني ثمار الإصلاح الاقتصادي قريبا.. فيديو

قال عاطف بكر عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، إن مصر سوف تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.



وأضاف "عجلان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن رجال الأعمال المصريين ساعدوا في عملية التسويق والتنشيط السياحي خلال الفترة الماضية.



وأشار إلي أن العاملين في قطاع السياحة تأثروا بشكل سلبي خلال السنوات الماضية بسبب قلة السياح ومعاناة مصر من قلة التدفقات السياحية، مؤكدا أن الجميع أدرك أن السياحة قاطرة الاقتصاد المصري.

