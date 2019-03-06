ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شركات السياحة: سنجني ثمار الإصلاح الاقتصادي قريبا.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 10:39 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد القاضي
قال عاطف بكر عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، إن مصر سوف تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "عجلان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن رجال الأعمال المصريين ساعدوا في عملية التسويق والتنشيط السياحي خلال الفترة الماضية.

وأشار إلي أن العاملين في قطاع السياحة تأثروا بشكل سلبي خلال السنوات الماضية بسبب قلة السياح ومعاناة مصر من قلة التدفقات السياحية، مؤكدا أن الجميع أدرك أن السياحة قاطرة الاقتصاد المصري.

ترشيحاتنا

تفاصيل مروعة لذبح شاب عربي في لندن..المتهمان استدرجا يوسف لقتله بدافع العنصرية

هيئة الطرق تكشف أسباب انهيار كوبري محافظة الشرقية

نائبة بمجلس الشيوخ الأمريكي تكشف تعرضها للاغتصاب في قاعدة جوية

تصغره بـ27 عاما.. أسطورة ليفربول يعلن خطبته من عارضة أزياء.. صور

درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور

كبرى شركات تأجير السيارات في تركيا تعلن إفلاسها

حادثة بشعة.. أسد يمزق جسد مالك حديقة حيوان

7 أخبار لا تفوتك عن الزمالك اليوم الأربعاء 6-3-2019

بشرى للمواطنين بشأن فواتير الكهرباء الجزافية

تفاصيل اغتصاب سائق توك توك لطفلة بائعة مناديل تحت تهديد السلاح

من هو الأمير الأسود أغنى رجل في التاريخ؟.. اسمه جون غونت

محمد زيدان ينشر صورة لـ نجله على انستجرام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها

سلمى حايك : لم أخضع لعمليات التجميل وزواجي من رجل أعمال فرنسي صدم الكثيرين..صور

درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور

تصغره بـ27 عاما.. أسطورة ليفربول يعلن خطبته من عارضة أزياء.. صور

هبوط بمنتصف كوبري منشأة بشارة في الحسينية بالشرقية.. صور

فيديو

مانشستر يونايتد يتقدم على سان جيرمان 2/1 في الشوط الاول..فيديو
حسن الخلعي يطرح أغنية أوعى الوحش مع جوهرة .. فيديو
كرم جبر: الحكومة خفضت دعم الصحف القومية للثلث.. فيديو
لوكاكو يضيف الثاني لـ مانشستر في شباك باريس سان جيرمان .. فيديو
موجز الأخبار.. عقاب الموظف متعاطي المخدرات.. وريال مدريد مهتم بالتعاقد مع حجازي‎

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟