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اقتصاد

الإسكان تسدد 11 مليار جنيه للمقاولين كـ فروق أسعار وتعويضات

الخميس 07/مارس/2019 - 07:51 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
أكد المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن وزارة الإسكان وأجهزتها التابعة سددت أكثر من 11 مليار جنيه لشركات المقاولات العاملة بمشروعاتها قيمة فروق الأسعار عن تكلفة تنفيذ المشروعات المفتوحة فى الفترة من نوفمبر 2016 حتى أغسطس 2017، وهى الفترة التى أعقبت قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف للعملة المحلية "التعويم" حتى صدور قانون التعويضات.

وأوضح رئيس الاتحاد فى تصريحات خاصة لـــــ"صدى البلد"، أن من بين هذه المبالغ نحو 7 مليارات تعويضات فقط عن مساهمة الشركات العاملة بالقطاع فى مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة.

وتابع: أن وزارة الإسكان ملتزمة بصورة كبيرة بقرار مجلس الوزراء بصرف فروق الأسعار لمواد البناء المتنوعة وفقا لقرارات التسعير الصادرة من اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض.

وأشار إلى أن إقرار العقد المتوازن ومراعاة متغيرات السوق وزيادة التكلفة فى قانون المناقصات والمزايدات والذى شارك الاتحاد فيه تساهم فى منع أى مشكلات جديدة بين المقاول وجهة الإسناد جراء تغير أسعار الخامات.

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