ترامب يلغي إصدار تقرير سنوي يكشف ضحايا غارات الطائرات الأمريكية بدون طيار

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إجراءً ملزما للحكومة الأمريكية بنشر تقرير سنوي بعدد القتلى في الغارات التي تشنها الطائرات الأمريكية بدون طيار أو أي عمليات مكافحة إرهاب أخرى خارج مناطق الحرب حول العالم.



وأشارت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني أنه لم يتم تقديم تفسير لهذا التغيير في السياسة لكن إدارة ترامب تخطط لتلك الخطوة منذ شهور.



وأوضحت الصحيفة أن البيت الأبيض لم ينشر العام الماضي التقرير غير السري الذي يكشف تفاصيل عدد الضربات الجوية الأمريكية ضد الأهداف الإرهابية وعدد المسلحين والمدنيين الذين لقوا حتفهم جراء تلك الغارات لافتة إلى أن الإدارة الأمريكية كانت تواجه موعدا نهائيا لإصدار التقرير في أول مايو.



وذكرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كلف بإصدار التقرير السنوي في أمر تنفيذي بتاريخ يوليو 2016 بعد سنوات من الانتقادات التي واجهتها إدارته لاستخدامها المستمر "بشكل غير شفاف" للطائرات بدون طيار ضد الجماعات الإرهابية في بعض الدول.



وأشارت الصحيفة إلى أن قرار ترامب بإبطال التقرير السنوي للخسائر وعدد الغارات الجوية لا يؤثر على قانون عسكري كبير مرره الكونجرس العام الماضي بإصدار وزارة الدفاع الأمريكية تقرير بخسائر المدنيين على يد الجيش الأمريكي إلا أن قرار ترامب سيتيح لوزير الدفاع الإبقاء على تقرير وزارته سرا إذا ارتأى أن نشره سيشكل تهديدا على الأمن القومي الأمريكي.