خبيرة جمال: ماركيل تفوقت على كيت.. والدليل في الصور

استطلعت صحيفة ديل ميل البريطانية رأي خبراء الجمال، وقالوا إن هناك فارقًا كبيرًا بين ميجان ماركل وكيت ميدلتون في أساليب الماكياج المختلف لكل منهما، وذلك خلال حضورهما مؤخرًا حفل استقبال في غرفة دراوينج وايت في قصر باكنجهام بالأمس.



واختارت دوقة ساسيكس (37 عاما) ماكياج يعطيها شكلا أكثر اشعاعا وتألقا مع توهج برونزي وعينين مرسومتين بعناية، بينما اختارت دوقة كامبردج كايت ميدلتون (37 عاما) أيضا أسلوب تجميل وماكياج كلاسيكيا يتميز بوضع الأحمر على خديها كتعبير عن الجمال وحمرة الخجل.



وكانت العائلة المالكة الأنيقة تحضر حفل استقبال استضافته الملكة بمناسبة الذكرى الخمسين لتعيين ابنها تشارلز كأمير ويلز، والأمير تشارلز هو والد الأميران ويليام وهاري ابني الأميرة الراحلة ديانا.



وقالت ستايسي ويتاكر ، إحدى خبراء المكياج : "ميجان ظهرت بشكل جذاب وعصري وارتدت معطفا أبيض مزينا بالخطوط الذهبية، وبلغ سعره 895 جنيهًا استرلينيًا. في حين أن كايت لديها دائمًا أسلوب كلاسيكي وتلتزم بكتاب الجمال الملكي اذا جاز التعبير كلما انتقلت إلى حقيبة الماكياج خاصتها أو عاونها أحد".



وذكرت الخبيرة ستايسي إن ميجان التي ستلد في الشهر المقبل ، ارتدت أيضًا فستان مع شعر على شكل كعكة مميزة ، وهو الأمر الذي يعطيها مظهرًا أنثويًا جميلًا.



