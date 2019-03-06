خلال زيارة اتحاد الصناعات المصرية لمحور التنمية بقناة السويس.. مميش: إنشاء مركز تدريب بالتعاون مع سيمنس الألمانية.. السويدي: القناة الجديدة فخر لكل مصري والمنطقة الاقتصادية متفردة

خلال زيارة اتحاد الصناعات المصرية لمحور التنمية بقناة السويس
مميش:
مميش:
إنشاء مركز تدريب بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية
مزايا تنافسية جديدة للمستثمرين يمنحها قانون الاستثمار الجديد
السويدي:
مزايا تنافسية جديدة للمستثمرين يمنحها قانون الاستثمار الجديد
السويدي:
القناة الجديدة فخر لمصر والمنطقة الاقتصادية متفردة
استقبل اليوم، الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمبنى المحاكاة في مدينة الاسماعيلية وفدًا رسميًا من اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد زكي السويدي، مصطحبا وفدا يونانيا رفيع المستوى برئاسة جورج ميلانوس رئيس اتحاد الصناعات لشمال اليونان وعدد من الشركات اليونانية في زيارة تهدف إلى التعاون المشترك بين الدولتين وبحث فرص الاستثمار في مصر ومنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أحد أهم المناطق الواعدة في مصر والشرق والأوسط وإفريقيا.
وخلال الاجتماع ، رحب الفريق بالوفد الزائر معربًا عن تقديره لهذه الزيارة للمنطقة الاقتصادية وقناة السويس التي ترتبط مصر واليونان بعلاقات قوية منذ القدم، فهما من أقدم الحضارات في العالم، وأشاد الفريق مميش بدور اليونانيين في دعم مصر أثناء تأميم قناة السويس عام 56 وما قام به المرشدين من رفضهم مغادرة قناة السويس واستمروا في أداء أعمالهم خلال هذه الأزمة حتى لا تتوقف أعمال الملاحة في قناة السويس.
أكد الفريق مهاب مميش، أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس تتمتع بعدد من المزايا التنافسية التي منحها قانون الاستثمار الجديد رقم 71/ 2010، وكذلك نظام الشباك الواحد، والذي يتيح الانتهاء من جميع الإجراءات والمعاملات في أقصر وقت ومن مكان واحد، كما أن موقع المنطقة يطلّ على كافة الخطوط الملاحية، بما يعزز من الصادرات وحركة التجارة خاصة في إطار ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية.
ونوه بأن المزايا التنافسية تشمل أيضا إنشاء شركة خلال 48 ساعة، ووجود تخفيض في الجمارك، وكذلك إعفاء من الضرائب في كثير من الأنشطة، فضلا عن اتباع نظم واحدة وعدم التفرقة بين المستثمرين، فضلا عن إتاحة القانون المصري للمستثمر اللجوء إلى التحكيم لفض مختلف المنازعات، فضلا عن تخفيضات تصل لنحو 50% بالخدمات البحرية.
ولفت مميش إلى أنه يتم حاليا إنشاء مركز للتدريب بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية، وكذلك مركز تدريب آخر بالتعاون مع الصين.
وبدوره أكد السويدي، حرصه على دعوة واصطحاب الوفد الزائر إلى هذه الزيارة لفتح آفاقا جديدة من التعاون بين البلدين الصديقين مدعومة بحقائق على أرض الواقع، وأن قناة السويس الجديدة والمنطقة الإقتصادية بما تحقق بهما وبما توافراه من إمكانيات يمكن أن يكون صعب التخيل، ولذا فكانت حتمية الزيارة.
وجرى خلال الزيارة تقديم عرضا عن المنطقة الاقتصادية ومشروعاتها ومدى جاهزية المنطقة لاستقبال الاستثمارات المتنوعة وما تتمتع به من حوافز ومزايا وإعفاءات ضريبية وجمركية واتفاقيات تجارية تجعل من الاستثمار فيها فرصة لأي شركة تبحث عن النجاح والوصول إلى الأسواق الإفريقية والشرق الأوسط بسهولة وتكلفة أقل من الدول المجاورة.
وفي ختام كلمته أشاد الفريق مميش، بالعلاقات التاريخية بين البلدين وما تشهده حاليًا من قوة وترابط على المستوى الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي، مؤكدا أهمية تعزيز مجالات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين من خلال الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر عمومًا والمنطقة الاقتصادية بشكل خاص، حيث تعد المنطقة الاقتصادية منطقة متنوعة تحوي عددا كبيرا من قطاعات الاستثمار الحيوية للجانب اليوناني.
واهدى الفريق درع قناة السويس الى ضيف مصر رئيس وفد دولة اليونان و تبادلا الدروع مع المهندس السويدي ، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعقب الاجتماع قام الوفد بجولة بحرية في الممر الملاحي للقناة الجديدة وزيارة أنفاق الإسماعيلية والمزارع السمكية.
استقبل اليوم، الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمبنى المحاكاة في مدينة الاسماعيلية وفدًا رسميًا من اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد زكي السويدي، مصطحبا وفدا يونانيا رفيع المستوى برئاسة جورج ميلانوس رئيس اتحاد الصناعات لشمال اليونان وعدد من الشركات اليونانية في زيارة تهدف إلى التعاون المشترك بين الدولتين وبحث فرص الاستثمار في مصر ومنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أحد أهم المناطق الواعدة في مصر والشرق والأوسط وإفريقيا.
وخلال الاجتماع ، رحب الفريق بالوفد الزائر معربًا عن تقديره لهذه الزيارة للمنطقة الاقتصادية وقناة السويس التي ترتبط مصر واليونان بعلاقات قوية منذ القدم، فهما من أقدم الحضارات في العالم، وأشاد الفريق مميش بدور اليونانيين في دعم مصر أثناء تأميم قناة السويس عام 56 وما قام به المرشدين من رفضهم مغادرة قناة السويس واستمروا في أداء أعمالهم خلال هذه الأزمة حتى لا تتوقف أعمال الملاحة في قناة السويس.
أكد الفريق مهاب مميش، أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس تتمتع بعدد من المزايا التنافسية التي منحها قانون الاستثمار الجديد رقم 71/ 2010، وكذلك نظام الشباك الواحد، والذي يتيح الانتهاء من جميع الإجراءات والمعاملات في أقصر وقت ومن مكان واحد، كما أن موقع المنطقة يطلّ على كافة الخطوط الملاحية، بما يعزز من الصادرات وحركة التجارة خاصة في إطار ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية.
ونوه بأن المزايا التنافسية تشمل أيضا إنشاء شركة خلال 48 ساعة، ووجود تخفيض في الجمارك، وكذلك إعفاء من الضرائب في كثير من الأنشطة، فضلا عن اتباع نظم واحدة وعدم التفرقة بين المستثمرين، فضلا عن إتاحة القانون المصري للمستثمر اللجوء إلى التحكيم لفض مختلف المنازعات، فضلا عن تخفيضات تصل لنحو 50% بالخدمات البحرية.
ولفت مميش إلى أنه يتم حاليا إنشاء مركز للتدريب بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية، وكذلك مركز تدريب آخر بالتعاون مع الصين.
وبدوره أكد السويدي، حرصه على دعوة واصطحاب الوفد الزائر إلى هذه الزيارة لفتح آفاقا جديدة من التعاون بين البلدين الصديقين مدعومة بحقائق على أرض الواقع، وأن قناة السويس الجديدة والمنطقة الإقتصادية بما تحقق بهما وبما توافراه من إمكانيات يمكن أن يكون صعب التخيل، ولذا فكانت حتمية الزيارة.
وجرى خلال الزيارة تقديم عرضا عن المنطقة الاقتصادية ومشروعاتها ومدى جاهزية المنطقة لاستقبال الاستثمارات المتنوعة وما تتمتع به من حوافز ومزايا وإعفاءات ضريبية وجمركية واتفاقيات تجارية تجعل من الاستثمار فيها فرصة لأي شركة تبحث عن النجاح والوصول إلى الأسواق الإفريقية والشرق الأوسط بسهولة وتكلفة أقل من الدول المجاورة.
وفي ختام كلمته أشاد الفريق مميش، بالعلاقات التاريخية بين البلدين وما تشهده حاليًا من قوة وترابط على المستوى الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي، مؤكدا أهمية تعزيز مجالات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين من خلال الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر عمومًا والمنطقة الاقتصادية بشكل خاص، حيث تعد المنطقة الاقتصادية منطقة متنوعة تحوي عددا كبيرا من قطاعات الاستثمار الحيوية للجانب اليوناني.
واهدى الفريق درع قناة السويس الى ضيف مصر رئيس وفد دولة اليونان و تبادلا الدروع مع المهندس السويدي ، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعقب الاجتماع قام الوفد بجولة بحرية في الممر الملاحي للقناة الجديدة وزيارة أنفاق الإسماعيلية والمزارع السمكية.