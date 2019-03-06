ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

صاحبة واقعة مول شهير: مستقبلي في خطر بسبب كلب تأمين

الأربعاء 06/مارس/2019 - 11:07 م
أرشيفية
أرشيفية
حسام الحارتي
دخلت أماني إبراهيم، صاحبة واقعة أحد المولات الشهيرة، في نوبة بكاء شديدة قائلة :"أنا ذنبي ايه إن مستقبلي يضيع بسبب كلب تأمين".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، إنها تحتاج الي السفر الي الخارج من أجل إجراء عملية جراحية خاصة بأعصاب اليد، معلقة :"انا مهندسة ديكور وحياتي في ايدي".

وأوضحت ان أصحاب المول، رفضوا الإعتراف بالجريمة، ولكن تحريات النيابة أثبت وجود هجوم شرس من كلب الحراسة الخاص بأحد المولات الشهيرة.

وتابعت :" عقد الحراسة منتهي،والمول أصبح غير مسؤول عما حدث ، والمسئول عنها غير واع بحجم المسئولية ، مش عارفة اعمل حاجة انا محتاجة جراحة في الخارج ، وانا بستلف الفلوس من الناس".

ترشيحاتنا

الجدة القاتلة والحفيد المتبول.. جريمة بشعة فى دار السلام

بشرى للمواطنين بشأن فواتير الكهرباء الجزافية

إحالة أوراق قاتل السائحة الأوكرانية بالغردقة لـ المفتى

7 أخبار لا تفوتك عن الزمالك اليوم الأربعاء 6-3-2019

5 فوائد للنوم على الظهر

بيني جانتس يكشف موقفه من صفقة القرن

مصدر أمني: البغدادي بالأراضي السورية وتواجده في العراق تكهنات

النادى الأهلي .. 7 لاعبين يغيبون عن الأحمر أمام الزمالك

النادي الأهلي يكشف حقيقة الصورة المزعومة عن فرع مدينة نصر

تفاصيل اغتصاب سائق توك توك لطفلة بائعة مناديل تحت تهديد السلاح

أول تعليق تركي على تحذيرات واشنطن من شراء منظومة إس 400

مواهب في الغربة .. أحمد زغلول ناشئ مصري يبحث عن فرصة بـ أوروبا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها

سلمى حايك : لم أخضع لعمليات التجميل وزواجي من رجل أعمال فرنسي صدم الكثيرين..صور

درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور

تصغره بـ27 عاما.. أسطورة ليفربول يعلن خطبته من عارضة أزياء.. صور

هبوط بمنتصف كوبري منشأة بشارة في الحسينية بالشرقية.. صور

فيديو

شاهد.. مدرس بالإسكندرية ينظف حوش المدرسة بـ يديه
فيديوجراف| ثعلب يصيب شرطيا برصاصة في صدره
مانشستر يونايتد يتقدم على سان جيرمان 2/1 في الشوط الاول..فيديو
حسن الخلعي يطرح أغنية أوعى الوحش مع جوهرة .. فيديو
كرم جبر: الحكومة خفضت دعم الصحف القومية للثلث.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟