صاحبة واقعة مول شهير: مستقبلي في خطر بسبب كلب تأمين

دخلت أماني إبراهيم، صاحبة واقعة أحد المولات الشهيرة، في نوبة بكاء شديدة قائلة :"أنا ذنبي ايه إن مستقبلي يضيع بسبب كلب تأمين".



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، إنها تحتاج الي السفر الي الخارج من أجل إجراء عملية جراحية خاصة بأعصاب اليد، معلقة :"انا مهندسة ديكور وحياتي في ايدي".



وأوضحت ان أصحاب المول، رفضوا الإعتراف بالجريمة، ولكن تحريات النيابة أثبت وجود هجوم شرس من كلب الحراسة الخاص بأحد المولات الشهيرة.



وتابعت :" عقد الحراسة منتهي،والمول أصبح غير مسؤول عما حدث ، والمسئول عنها غير واع بحجم المسئولية ، مش عارفة اعمل حاجة انا محتاجة جراحة في الخارج ، وانا بستلف الفلوس من الناس".