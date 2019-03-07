يمارس أعمال البنوك.. أقرض 281 مواطنا 120 مليون جنيه

تباشر نيابة الأموال العامة تحقيقاتها فى قيام مواطن بمزاولة نشاط غير مشروع، فى شركة تعمل "بدون ترخيص" فى مجال إقراض المواطنين مبالغ مالية بلغت 5 ملايين جنيه للعميل الواحد.





البداية بورود معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام إحدى شركات التجارة.. بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، بالمخالفة لأحكام القانون "بتنظيم نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر".





أسفرت تحريات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب وفرع الإدارة بشمال الصعيد عن صحة تلك المعلومات وأضافت قيام الشركة محل التحريات "شركة مساهمة مصرية" كائن مقرها الرئيسى بمنطقة الدقى بالجيزة ولها مقر آخر فى بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط ويرأس مجلس إدارتها والعضو المنتدب لها محمد ع. ك، بممارسة نشاط إقراض المواطنين بمبالغ مالية بحد أقصى خمسة مليون جنيه للعميل الواحد مقابل فائدة، دون الحصول على موافقة وترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفة لأحكام القانون ومما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وأنه يتخذ من مقر الشركة سالف البيان مكان لمزاولة نشاطه المؤثم ويحتفظ بداخله على الأوراق والمستندات وأجهزه الحاسب الآلى الدالة على ذلك النشاط.





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة بالدقى بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وتبين عدم تواجد رئيس مجلس إدارتها ومخالفة الشركة للقانون على النحو سالف البيان، وضبط جانب كبير من الأوراق والمستندات الدالة على نشاط الشركة المؤثم وكذا عدد 4 جهاز حاسب آلى " لاب توب " تحوى العديد من البيانات الخاصة بعملاء الشركة والمبالغ المالية التىأقترضوها بالمخالفة لأحكام القانون، وبفحص المستندات تبين أن عدد عملاء الشركة بلغ 211 عميل تم إقراضهم مبالغ مالية بلغت إجماليها 95,218 مليون جنيه على أن يتم سدادها مُضاف إليها فائدة الإقراض والتى تتراوح بين 17 إلى 40 % سنويًا وأعدت اللجنة تقريرًا بما يُفيد مخالفة الشركة للقانون على النحو المُشار إليه.





وبسؤال كلٍ من أشرف م. م مدير حسابات الشركة، وعاصم ع. ى المدير المالى للشركة أقرا بصحة الواقعة على النحو سالف البيان، وفى ذات الإطار تم إستهداف مقر الشركة بمحافظة أسيوط بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضبط جانب كبير من الأوراق والمستندات وجهاز حاسب إلى " لاب توب " تحوى العديد من البيانات الدالة على ممارسة الشركة لنشاطها المؤثم حيث بلغ عدد عملاء الفرع (70) عميل تم إقراضهم مبالغ مالية بلغت إجماليها (25,873 مليون جنيه) على أن يتم سدادها مُضاف إليها فائدة الإقراض بالمخالفة لأحكام القانون .



