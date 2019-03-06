علاء عابد: المرأة المصرية قائدة على مر العصور

أعلن اللواء علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري بأن المرأة المصرية عبر التاريخ منذ 7 آلاف سنة كانت أميرة وقائدة جيوش وفى العصور الحديثة كانت سفيرة ونائبه وشاعرة .



وأضاف عابد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى والبرلمان المصري يعيدان للمرأة المصرية حقوقها، وعندما نطالب بنسبة 25 % للمرأة فى البرلمان والمجالس المحلية ففيها فائدة لنا ولكن يوجد بعض برلمانات الدول نسبة المرأة فيها مناصفة.



وأكد عابد أن المرأة المصرية هى التى استشهد زوجها وابنتها وشقيقها، ونحن جميعا نحيي المرأة المصرية.



جاء ذلك أثناء مشاركة اللواء علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، فى فعاليات حفل تكريم أسر الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة، الذي نظمه حزب مستقبل وطن بالتنسيق مع المحافظة ضمن الاحتفالات بيوم الشهيد بنادي المحافظة، تحت شعار "يوم الوفاء والعرفان بالجميل لشهداء الوطن".



وذلك بحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم والمهندس عبدالقادر الجارحي أمين حزب مستقبل وطن بالفيوم، وفضيلة الشيخ سعيد محمد سعيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية ورئيس بيت العائلة المصرية بالفيوم، والقمص روفائيل سامي أمين فرع بيت العائلة بالفيوم، والمحاسب علي مسعود رئيس مجلس إدارة نادي المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء البرلمان المصري وممثلى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.