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التأمين الصحي: الانتهاء من 100 ألف حالة حرجة بقوائم الانتظار في 8 أشهر.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 11:10 م
صدى البلد
أيمن سيد
قالت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الدكتورة سهير عبد الحميد، إنه جرى الانتهاء من 100 ألف حالة حرجة بقوائم الانتظار في 8 أشهر.

وأضافت "عبد الحميد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، قائلة " الناس شافت إن بقى فيه صحة جديدة في مصر" مشيرة الى انطلاق حملة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس.

وتابعت أنه جرى الكشف على أكثر من 3 ملايين طفل خلال المرحلة الأولي لتلك الحملة.

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