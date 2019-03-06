التأمين الصحي: الانتهاء من 100 ألف حالة حرجة بقوائم الانتظار في 8 أشهر.. فيديو

قالت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الدكتورة سهير عبد الحميد، إنه جرى الانتهاء من 100 ألف حالة حرجة بقوائم الانتظار في 8 أشهر.



وأضافت "عبد الحميد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، قائلة " الناس شافت إن بقى فيه صحة جديدة في مصر" مشيرة الى انطلاق حملة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس.



وتابعت أنه جرى الكشف على أكثر من 3 ملايين طفل خلال المرحلة الأولي لتلك الحملة.

