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ثقافة

مصر واليابان قلب واحد في الأوبرا.. الذكرى الثامنة لضحايا تسونامي توهوكو بالمسرح الصغير

الخميس 07/مارس/2019 - 07:57 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تحيى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، بالتعاون مع سفارة اليابان بالقاهرة والسفير ماساكى نوكى الذكرى الثامنة لضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب شرق اليابان فى مارس 2011 خلال الحفل الذى يقام بعنوان " مصر واليابان .. قلب واحد " وذلك فى الثامنة مساء السبت 9 مارس على المسرح الصغير .

يبدأ الحفل بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الزلزال بعدها يلقي السفير اليابانى كلمه يعقبها عدد من الفقرات الفنية التى تضم مجموعة من الأغانى والمؤلفات المصرية واليابانية لطلاب مدارس وجامعات مع فرق متنوعة من البلدين بمشاركة المغنيين الباص رضا الوكيل ، التينور هشام الجندى ، السوبرانو جيهان فايد وعازفا البيانو هيثم ابراهيم واسلام كانو منها مرثية ، بابريكا ، طيارة ورق ، بلادى يا بلادى ، تحيا مصر ، بلدتنا الجميلة ، الجزيرة ، هل تسمع الناس يغنون ، كلنا انسان والزهرة تتفتح .

يذكر أن زلزال تسونامى يعد الاعنف في تاريخ اليابان منذ بدء توثيق سجلات الزلازل قبل 140 عاما ونجم عنه أكثر من ألف قتيل ومفقود وتدمير مطار سنداي في اليابان وتسجيل أعلى نسبة من الخسائر في الممتلكات الى جانب تدمير للبنيه التحتية والمحطات النفطية والنووية , كما ادى الى رفع مستوى مياه البحر إلى اكثر من 10 أمتار نتيجة كمية المياه الهائلة القادمة من عرض المحيط باتجاه الشاطئ الياباني فيما عرف لاحقا باسم " تسونامى توهوكو".

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