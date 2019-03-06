نقيب الفلاحين: سعر إردب القمح غير مرضٍ.. فيديو

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الفلاحين طالبوا بأن يكون سعر توريد إردب القمح هذا العام 800 جنيه.



وأضاف "أبو صدام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن التغيرات المناخية قد تتسبب في قلة الإنتاج مقارنة بالعام الماضي، معقبا: «فوجئنا بسعر الاردب 685 جنيها، من قِبل وزارة التموين، وهذا سعر غير مرض للفلاحين، ولا يجوز تحديد السعر وفقا للسعر العالمي».



وأشار إلي أنه تم تحديد سعر القمح المصري بسعر القمح الروسي الذي يقع عنه في الجودة، ونسبة البروتين به لا تزيد على 12.5%، لافتا إلي أنه لا يجب مساواة الفلاح المصري بالفلاح الروسي في سعر القمح، موضحا: «القمح المصري يعادل القمح الفرنساوي».