وفاة ماجينتا ديفين بعد صراع مع المرض





تُوفيت مقدمة البرامج التليفزيونية الأمريكية "ماجينتا ديفين" أمس، الأربعاء، عن عمر ناهز 61 عامًا، بمستشفى في لندن خلال تلقيها العلاج.قدمت المذيعة الراحلة كثيرًا من البرامج على هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ومنها برنامج "ريبورتاج"، و"آر فيلدز ترافيلز"، وبرنامج استعراض السينما، وغيرها، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.ونعاها جمهورها طيلة الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وفي البرامج التليفزيونية، حيث تم وصفها بأنها مقدمة برامج رائعة، وفريدة من نوعها.وأشاد بها الناقد التليفزيوني "توبي إيرلي"، قائلًا: "إذا كان هناك شخص جعل التليفزيون جذابًا فهي "ديفين".