أستاذ مسالك يوضح كيفية التخلص من مشكلات الجهاز البولي

أكد الدكتور حسن سيد شاكر أستاذ جراحات المسالك البولية بجامعة عين شمس أن الجهاز البولى واحد من أهم أجهزة الجسم على الإطلاق ويتكون من الكليتين والحالبين والمثانة البولية والبروستاتا , وهناك أمراض تصيب كل جزء من أجزاء الجهاز البولى على حدة كما يختلف الجهاز البولى فى الرجال عن النساء قليلا .





وقال "شاكر"، إن المسالك البولية جهاز كبير ومن أكثر الأجهزة التى يتواجد فيها مشاكل كثيرة لأن من أهم مميزاته التخلص من السموم الموجودة فى الجسم بالإضافة إلى ارتباطه ارتباطا وثيقا بالإنجاب , وأكثر الأمراض انتشارا وارتباطا بالجهاز البولى الحصوات والأورام من أكثر المشاكل التى تصيب الجهاز البولى لدرجة أن مصر صنفت أنها من أكثر الدول المنتشر بها أورام المثانة بالتحديد , كذلك تضخم البروستاتا الحميد والأورام الخبيثة فى البروستاتا, بالإضافة الى أمراض المسالك فى السيدات مثل الترهل المهبلى والسقوط المهبلى بالإضافة الى عدد كبير من الأمراض .



