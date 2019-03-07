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مرأة

أستاذ مسالك يوضح كيفية التخلص من مشكلات الجهاز البولي

الخميس 07/مارس/2019 - 03:24 ص
صدى البلد
أسماء محمد
أكد الدكتور حسن سيد شاكر أستاذ جراحات المسالك البولية بجامعة عين شمس أن الجهاز البولى واحد من أهم أجهزة الجسم على الإطلاق ويتكون من الكليتين والحالبين والمثانة البولية والبروستاتا , وهناك أمراض تصيب كل جزء من أجزاء الجهاز البولى على حدة كما يختلف الجهاز البولى فى الرجال عن النساء قليلا .

وقال "شاكر"، إن المسالك البولية جهاز كبير ومن أكثر الأجهزة التى يتواجد فيها مشاكل كثيرة لأن من أهم مميزاته التخلص من السموم الموجودة فى الجسم بالإضافة إلى ارتباطه ارتباطا وثيقا بالإنجاب , وأكثر الأمراض انتشارا وارتباطا بالجهاز البولى الحصوات والأورام من أكثر المشاكل التى تصيب الجهاز البولى لدرجة أن مصر صنفت أنها من أكثر الدول المنتشر بها أورام المثانة بالتحديد , كذلك تضخم البروستاتا الحميد والأورام الخبيثة فى البروستاتا, بالإضافة الى أمراض المسالك فى السيدات مثل الترهل المهبلى والسقوط المهبلى بالإضافة الى عدد كبير من الأمراض .

وأضاف أن البروستاتا من أكثر الأجهزة فى الجسم التى تنتشر الشائعات حولها , حيث إن كثيرا من الناس تعتقد أن البروستاتا لها علاقة بالقدرة الجنسية بالرغم أن هذا غير صحيح , وخاصة أنها غدة مرتبطة بمجرى البول فإذا حدث تضخم فى البروستاتا يتم غلق مجرى البول , كما أنه من الممكن وجود أورام حميدة بالبروستاتا لسنين طويله دون أعراض، موضحا أن التخلص من مشكلات الجهاز البولى بشكل عام بات يتم بالطرق الطبية العالمية والتى تواكب التطور التكنولوجى والطبى حيث يتم إستخدام الليزر فى علاج معظم أمراض الجهاز البولى بالإضافة الى المناظير الرقمية أو المرنة والتى أدت الى وصول نتائج مذهلة فى العلاج تقترب من عدم وجود أى أثار جانبية بالإضافة الى التعافى فى وقت قصير جدا عكس ما كان يحدث فى الماضى.

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