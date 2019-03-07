محمد أبو النجا يوضح أهم دواعي تصحيح جراحات السمنة

صرح الدكتور محمد أبو النجا أستاذ الجراحة المساعد بجامعة عين شمس، واستشاري السمنة المفرطة، بأن هناك أسبابًا كثيرة تستدعى تصحيح عملية السمنة لمريض أجريت له العملية وأهم هذه الأسباب على الإطلاق هى عودة الوزن المفقود مرة أخرى.





وقال الدكتور محمد أبو النجا، إن عدم وصول المريض إلى الوزن المثالى بالرغم من مرور الوقت على العملية التى أجراها فى السابق فتستدعى القيام بتصحيح العملية بإمكانيات طبيب يستطيع أن ينقذ المريض من براثن توغل السمنة من جديد فيه , كما أن من ضمن الأسباب التى تستدعى التصحيح عدم الشفاء من بعض الأمراض المصاحبة للسمنة مثل السكرى النوع الثانى والضغط المرتفع.





وأضاف أن حدوث بعض القصور في الجراحة الأولى، وعدم إجرائها بشكل صحيح أو حسب معاييرالجمعية العالمية لجراحة البدانة تستدعى التصحيح , ومن ضمن الأسباب الأخرى والمهمة هى الإختيار الخاطئ من البداية لعملية السمنة , حيث قد يتم إجراء العملية الغير مناسبة لحالة المريض , أو قد يحتاج المريض لعملية سمنة متممة للأولى فى حالات مرضى السمنة المفرطة.



