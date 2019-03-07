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اقتصاد

عاصم الجزار يستعرض آخر تطورات ملفات الإسكان اليوم

الخميس 07/مارس/2019 - 03:22 ص
صدى البلد
امنة عبد العظيم
يعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أول مؤتمراته الصحفية بعد توليه منصبه الجديد اليوم الخميس.

ويستعرض الجزار آخر تطورات ملفات الوزارة وعلى رأسها مستجدات تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودة الدخل ومشروعات الصرف الصحى والمشروعات السكنية المتنوعة التي أطلقتها الوزارة مؤخرا.

ويشارك بالمؤتمر عدد من قيادات الوزارة وعلى رأسهم المهندس خالد عباس نائب الوزير للمشروعات القومية ومى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى وغيرهم.

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