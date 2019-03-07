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الدقهلية الأولى والشرقية الثانية في بطولة الجمباز لبنات الإعدادية الأزهرية

الخميس 07/مارس/2019 - 02:03 ص
صدى البلد
محمد شحتة
حصلت منطقة الدقهلية الأزهرية علي المركز الأول في فعاليات بطولة الجمهورية الأزهرية للجمباز للمرحلة الاعدادية بنات، وحصلت منطقة الشرقية على المركز الثاني، وجاءت في المركز الثالث منطقة البحيرة ، وحصلت منطقة الجيزة علي المركز الرابع .

وشارك في البطولة ١٢ منطقة أزهرية علي مستوي الجمهورية، وتم توزيع الجوائز على الطالبات عقب إعلان النتائج.

أقيمت البطولة برعاية الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور إسماعيل الحداد رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، وإشراف ومتابعة الدكتورة نوال حسني مدير عام الرعاية الرياضية، ومديرة إدارة المسابقات الرياضية فتيات، والأستاذة يمني محمد مدير إداره الأنشطة والمسابقات الرياضية فتيات وتنفيذ مديرة البطولة دلال صلاح.

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