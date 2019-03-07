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حوادث

ضبط عاطل بحوزته 3 كيلو إستروكس في بولاق الدكرور

الخميس 07/مارس/2019 - 07:57 ص
صدى البلد
ندي حمودة - أحمد مهدي
نجحت الاجهزة الامنية بمديرية امن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، فى ضبط عاطل بحوزته 3 كيلو استروكس فى اطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإستمرار مكافحة الجريمة بشتى صورها، وتكثيف توجيه الحملات الأمنية لملاحقة وضبط حائزى المواد المخدرة ، والمتجرين بها والقائمين عليها والعمل على تقويض مخططاتهم الإجرامية فى ترويج المواد المخدرة.

اسفرت تحريات اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، عن قيام أحمد.ن.ع - مواليد 1994– عاطل، بالاتجار فى المواد المخدرة.

وعقب تقنين الاجراءات، تم ضبطه حال تواجده بالقرب من مسكنه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزته 3 كيلو جرام لمخدر الإستروكس- 20 جرام لمخدر الحشيش – 3 زجاجات لسائل الأسيتون - مبلغ مالى - هاتف محمول– 2 ميزان.

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