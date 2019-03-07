توقيع اتفاق تسوية مستحقات العاملين بالشركة القومية للأسمنت اليوم

يشهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، التوقيع على اتفاق تسوية مستحقات العاملين بالشركة القومية للأسمنت بعد تصفيتها بحضور وليد محمد الرشيد نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وعبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة لعاملين بالبناء والأخشاب.



يوقع كل من عبد النبى فرج، مصفى عام شركة القومية للأسمنت وأيمن سلاطين، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، مع وكيل وزارة القوى العاملة بنود الاتفاق الذى يمنح مستحقات لكل عامل حسب سنوات عمله بحد أدنى 200 ألف جنيه وتصل التعويضات لنحو 826 مليون جنيه، سيتم تمويلها من بيع أسهم القومية للأسمنت فى شركة اسمنت السويس وأسمنت النهضة ومبيعات المعدات والمادة الخام وبعض منتجات القومية للأسمنت.