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ثقافة

السبت.. "رحالة" و"دواير" و"شريط كاسيت" بنادي السينما المستقلة

الخميس 07/مارس/2019 - 08:03 ص
صدى البلد
طارق موسى
يواصل المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب يوم السبت القادم الموافق 9 مارس عروض نادي السينما المستقلة بمسرح الهناجر في تمام السادسة مساء.

ويعرض خلال الفعالية الفيلم التسجيلى :رحاله" اخراج هانى اسكندر والفيلم الروائى القصير" دواير " وفيلم : شريط كاسيت" اخراج اميره النميس .

وعقب عرض الافلام تقام ندوة مع الجمهور يديرها الناقد السينمائي إسلام احمد على .

يذكر أن نادى السينما المستقلة يقيمه المركز القومى للسينما السبت الثانى من كل شهر، والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور العروض.

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