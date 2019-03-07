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منوعات

دراسة جديدة: ضاعف عمرك بهذه الطريقة

الخميس 07/مارس/2019 - 02:19 ص
ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة
أماني إبراهيم
توصلت دراسة جديدة إلى أن المشي اليومي أو ركوب الدراجة يمكن أن يضاعف عمر الإنسان، ليزيد على 70 عامًا.

واختبر الباحثون من كلية الطب بجامعة جوبز هوبكنز في بالتيمور بولاية ميريلاند، مستوى اللياقة البدنية للمواطنين من خلال عملهم بأقصى ما يمكنهم، وبعد سنوات من هذا الاختبار اتضح أن أولئك الذين كانوا أكثر نشاطًا جسديًا هم الأطول عمرًا على الأقل بعشر سنوات عن الآخرين، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وشمل الاختبار الأصحاء فقط، بغض النظر عن أولئك الذين لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع الكوليسترول، أو السكر.

ويقول الفريق إن عوامل الخطر القلبية أصبحت شائعة جدًا بين كبار السن، فبالنسبة إلى الدراسة، وجد الباحثون في السجلات الطبية لأكثر من 6500 مشترك في سن الـ 70، كانوا مارسوا الرياضة والمشي السريع خلال فترة شبابهم، أنهم لديهم الفرصة للحياة عقد من الأقل نشاطًا.

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