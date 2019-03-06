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سيارات

خليها تصدي تكشف لـ صدى البلد نسب المبيعات الحقيقية للسيارات موديل 2019

الأربعاء 06/مارس/2019 - 11:29 م
صدى البلد
كريم عاطف
قال محمد شتا خبير السيارات والمتحدث الرسمي باسم حملة "خليها تصدي" أنه لا توجد فى مصر اى مؤسسة او جهة تصدر نسب مبيعات صحيحة أو أرقام محددة لهذه النسب حتى مؤسسة الايميج أرقامها غير دقيقة.

وأضاف شتا فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أنه بعد البحث ومشاورات بعض توكيلات السيارات والتجار الذين تتحدث معهم الحملة أكدوا ان نسب المبيعات لسيارات 2019 انخفضت بنسبة 90% وهذه تعتبر النسبة الأكبر فى تاريخ المبيعات المصرية، مؤكدا ان الحملة لن تتوقف ومستمرة حتى الحصول على الاسعار العادلة وهى بعد حساب جميع المصاريف وكل التكاليف يكون هامش الربح لا يزيد عن 10% مثل هامش الربح للشركة الأم وكل الموزعين والتجار على مستوى العالم.

وأوضح أنه بعد الوصول لهذه النسبة واستجابة الشركات لأبسط حقوق المواطن المصرى نطالب بفتح سوق الاستيراد للسيارات المستعملة لاى نوع مثل سيارات البنزين او الغاز او الكهربائية بدون حد ادنى لعمر السيارة لرفع الحمل من على عاتق الحكومة والمستوردين.

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