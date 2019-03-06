خبير أمني: تجار الحشيش يستهدفون مصر منذ عشرينات القرن الماضي..فيديو

قال اللواء، سامح الكيلاني، مدير الإدارة العامة لعمليات مكافحة المخدرات الأسبق، إن المخدرات تدخل مصر عبر الحدود البرية الغربية، والسواحل البحرية.



وتابع الكيلاني خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد « مصر مستهدفة بتهريب الحشيش منذ العشرينات من القرن الماضي، حيث ينتج الحشيش في 4 مناطق تشمل أفغانستان وباكستان وإيران ولبنان والمغرب وبعض دول أمريكا الجنوبية».



وكشف أن طرب الحشيش يكون بجودات فكلما زادت المادة الفعالة التى تقوم بعمل الهلوسة ينتج عنها زيادة فى ثمنه، وكشف أن الحشيش يباع بالسنتيمتر لأنه نادر الوجود.



وأوضح أن هناك جهودا كبيرة من للتصدي لمروجي المواد المخدرة، وأكد أن الادارة العامة لمكافحة المخدرات عرضت قانونا على مجلس الوزراء للتصدي للمروجين.