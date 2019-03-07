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ثقافة

حفل توقيع أعمال الكاتبة صفاء العجماوي بمعرض زايد للكتاب.. الجمعة

الخميس 07/مارس/2019 - 08:04 ص
صدى البلد
طارق موسى
تعقد دار الميدان للنشر والتوزيع، يوم الجمعة المقبلة، بجناح دار نشر ابن رشد، حفل توقيع أعمال الكاتبة صفاء العجماوي. ويأتي الحفل في طار فاعليات دار الميدان في معرض زايد للكتاب بدورته الخامسة.

وتناقش الكاتبة صفاء العجمي روايتي نكهات صوفيا، وعودة راسبوتين. وتدور الأولى في إطار فانتازي لا يغيب عنه الرومانسية، وتناقش الرواية قصة "صوفيا" أميرة الجحيم.

فيما تدور أحداث رواية "عودة راسبوتين" في إطار من الإثارة والتشويق والرعب، حيث تدور في قصر متفرد الطراز يقع في وسط صحراء مصر الواصلة بين القاهرة والإسكندرية، وتناقش الرواية أحداثًا مرعبة وقعت في هذا القصر في ليلة واحدة، وتربط هذه الأحداث بين الحاضر والماضي السحيق؛ ليهدم حاجز الزمان، وتصبح نجاة مصر بأيدي أبناءها القدماء، ويصبح ما قبلها خلاف ما بعدها.

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