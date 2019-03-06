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مرأة

راندا البحيرى تبهر متابعيها بـ لوك جديد ..صور

الأربعاء 06/مارس/2019 - 11:43 م
راندا البحيرى
راندا البحيرى
هاجر هانئ
خضعت الفنانة راندا البحيرى لجلسة تصوير جديدة، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى انستجرام، بصورها.

أبهرت راندا متابعيها بمظهرها الجذاب فى جلسة التصوير، حيث ظهرت بفستان سهرة أنيق باللون الروز، وتميز التصميم بانه ذا أكمام طويلة مزينة أطرافها بالريش، كما زين الفستان بالكامل بالنقوشات الرقيقة.

فيما اعتمدت على الشعر المرفوع ولكن كانت هناك بعض الخصلات المنسدلة، ووضعت مكياجا لافتا وجذابا أبرز جمال ملامحها، ومتناسق أيضا مع لون إطلالتها.
راندا البحيرى تبهر متابعيها بـ لوك جديد ..صور
راندا البحيرى تبهر متابعيها بـ لوك جديد ..صور
راندا البحيرى تبهر متابعيها بـ لوك جديد ..صور
راندا البحيرى تبهر متابعيها بـ لوك جديد ..صور

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