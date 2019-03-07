الأوقاف تعلن فصل أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات.. وتطلق اسم الشيخ محمود الحصري على المسابقة العالمية للقرآن الكريم.. وتطوير المركز الإسلامي المصري بـ تنزانيا

الممتنع عن التحليل في حكم المتعاطي

الأوقاف تصدر كتابا حول مخاطر الإلحاد وسبل مواجهته



الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده، لدارسي العلوم الشرعية أو العربية بحد أدنى درجة الليسانس من جامعة حكومية معتمدة (للجنسين حتى سن الأربعين عاما) .



الفرع الثاني : حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده لأصحاب الصوت الحسن (للجنسين حتى سن الثلاثين عامًا) .

الفرع الثالث :حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناشئة (للجنسين تحت 12 سنة) .

وذلك بجوائز إجمالي قيمتها مليون وعشرون ألف جنيه.



واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، "الأربعاء"، النسخة النهائية لكتاب " مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة " من إعداد الإدارة المركزية للسيرة والسنة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبإشرافه.



ويهدف هذا الكتاب إلى بيان مخاطر الإلحاد المسيس أو الموجه الممول ، قصد الإتيان على مجتمعاتنا من داخلها وتفتيتها بأيدي بعض أبنائها.



كما يقدم الكتاب حلولا لمواجهة الفكر الإلحادي ومعالجة أسبابه وتفنيد شبه الملحدين , مع إبراز أهمية التدين الصحيح الخالص لوجه الله تعالى وليس التدين الشكلي أو السياسي الصادّ عن دين الله.



ويتناول الطرق الوقائية والعلاجية للإلحاد، ودور المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والمجتمعية في التوعية بمخاطره وتحصين مجتمعاتنا منه.

أكدت وزارة الأوقاف أنها ستطبق القانون بحسم ، باتخاذ إجراءات فصل أي موظف بالأوقاف والجهات التابعة يثبت تعاطيه للمخدرات ، والممتنع عن التحليل في حكم المتعاطي، تفعيلا للمادة (69) فقرة (7) من قانون 81 لسنة 2016م ، والمادة (177) من اللائحة التنفيذية للقانون .وأوضح الوزير في تصريحات له، أن تعاليم الدين ومصلحة الوطن تقتضيان التعامل بمنتهى الحسم تجاه المدمنين ومتعاطي المخدرات، كونهم طاقة سلبية في المجتمع، فضلا عما قد يترتب على بقاء المدمن في الوظيفة العامة من مفاسد ، علما بأن الاختبارات ستكون مفاجئة ومن جهات معتمدة.ووجه وزير الأوقاف بسرعة تطوير المركز الإسلامي المصري بدولة تنزانيا في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وحرصها على تعميق أواصر التواصل مع أشقائنا الأفارقة ، وفي ضوء دور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي في مختلف دول العالم واهتمامها بالعمق الأفريقي.وكلف وزير الأوقاف المهندس سمير مصطفى الشال رئيس قطاع الخدمات، والمهندس مجدي أبو عيد رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية إلى دولة تنزانيا لتسلم المرحلة الأولى من تطوير المركز الإسلامي المصري بتنزانيا ، التي قامت بتنفيذها شركة المقاولون العرب (فرع تنزانيا)، ودراسة ما يلزم للمرحلة الثانية من التطوير.وقرر مختار جمعة إطلاق اسم الشيخ محمود خليل الحصري على الدورة السادسة والعشرين للمسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم المقرر عقدها بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين خلال الفترة من 23 – 29 مارس 2019م , وذلك تقديرًا لجهوده -رحمه الله- في خدمة القرآن الكريم، وفي إطار إبراز الدور الرائد لقراء مصر العظام .