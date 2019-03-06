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أخبار العالم

كذاب أشر .. حافلات مرسيدس تفضح أردوغان بهذه الطريقة

الأربعاء 06/مارس/2019 - 11:31 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
شريف سيد
أدعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه أول من طرح الحافلات العامة من فئة مرسيدس لخدمة الشعب وذلك أثناء فترة توليه رئاسة بلدية إسطنبول.

ومن جانبها كشفت صحيفة "زمان" التركية المعارضة كذب أردوغان حيث أشارت السجلات الرسمية إلى أن انطلاق أول حافلة مرسيدس عامة لنقل الركاب في مدينة إسطنبول كان عام 1955، لينضم تصريح أردوغان الأخير إلى أشهر أكاذيبه.

وبحسب المتحف الذي أقامته إدارة الأنفاق والترام الكهربائي في إسطنبول التي تولي أردوغان رئاسة بلديتها في مرحلة ما، فإن حافلات المرسيدس العامة بدأت السير في شوارع إسطنبول في عام 1955.

ويعني ذلك أن حافلات المرسيدس بدأت في نقل سكان إسطنبول بينما كان أردوغان يبلغ من العمر سنة واحدة فقط، إذ إن أردوغان ولد في 26 فبراير 1954.

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