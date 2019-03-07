حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 7 مارس 2019

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من الأمور التى تشغل بال كثير من الأشخاص، ما يدفعهم إلى قراءتها ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة كالعاطفية والصحية والمهنية والمالية، وفى هذا السياق كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، عن توقعات الأبراج وحظك اليوم، الخميس٧ مارس ٢٠١٩ على النحو التالي:





الحمل





من21/3 إلى 20/4

مهنيا: ينصحك الفلك بألا تدع المستجدات والأحداث تشتتك وعليك أن تنظم أفكارك.

صحيا واجتماعيا: القمر في منزل الصحة يدفعك نحو الانعزال أو تخصيص بعض الوقت لذاتك وللاهتمام بصحتك.





الثور





من 21/4 إلى 21/5

اجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر مما يساعدك على أن تحصل على مساعدة فعالة من قبل أحد الأصدقاء.

مهنيا وماليا: اليوم تستطيع أن تجتهد وقد تنجح في تنمية مكاسبك.





الجوزاء





من 22/5 إلى 21/6

اجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تضبط أعصابك كي لا تقع فريسة للشك والظنون.

مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تتأنى في قراراتك المهنية والمالية.





السرطان





من 22/6 إلى 22/7

اجتماعيا وماليا: القمر في منزل الحظ يساعدك على تنمية مكاسبك ويدفعك أيضا نحو البر والإحسان مما يكسبك وقارا.

عاطفيا: تبدو أكثر استعدادا للتكيف مع المتغيرات وتسير الأمور لصاحك.





الأسد





من 23/7 إلى 22/8

عاطفيا: الوضع الفلكي دقيق ويدفعك لإعادة ترتيب أولوياتك وقد تتغير نظرتك لبعض الأمور.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات وقد يجمعك بالبعض نشاط يمنحك مكاسب في المستقبل.





العذراء





من 23/8 إلى 22/9

مهنيا وماليا: القمر في منزل القوانين مما يحتم عليك أن تتجنب المخالفات القانونية ويجب ألا تنتقد سلبيات الآخرين.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا تنصحك الأفلاك أن تتفادى الاصطدام بشريك حياتك.





الميزان





من 23/9 إلى 22/10

صحيا ومهنيا: القمر في منزل الصحة مما يدفعك للاجتهاد وتشعر بالمسئولية وتميل نحو الاستمتاع بها.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الحب تدعم علاقتك بمن حولك وتمنحك سحرا وطاقة عاطفية.





العقرب





من 23/10 إلى 22/11

عاطفيا: القمر في منزل الحب مما يجعلك تميل نحو الرومانسية وتعيش الحب بمختلف ألوانه.

مهنيا واجتماعيا: تمنحك الكواكب الطاقة واليقظة وتساعدك الأفلاك على الوصول إلى الحقيقة.





القوس





من 23/11 إلى 21/12

اجتماعيا: عطارد يتراجع في وضع معاكس وعليك أن تتجنب النميمة ولا تتفوه بكلام يؤخذ ضدك.

مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تتفاوض بحنكة حول أفكارك أو مطالبك.





الجدي

من 22/12 إلى 20/1

اجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك تشعر اليوم بارتياح وتتحرك بثقة أكبر وقد تخطط لسفر.

عائليا: يدفعك الفلك للاجتهاد وتبدو يقظا فقط راجع خطواتك جيدا قبل اتخاذ أي قرار.





الدلو





من 21/1 إلى 19/2

مهنيا وماليا: القمر في منزل المال واليوم تنجح في تحقيق إنجازات مثيرة تفيدك مستقبلا بشرط أن تضاعف حذرك.

عاطفيا: فينوس في برجك تساعدك على تحقيق تطور وتقدم في علاقاتك بما لديك من ذكاء.





الحوت





من 20/2 إلى 20/3

عاطفيا: الشمس في برجك تمنحك إشراقا وتعدك باليقظة والتألق والجاذبية.