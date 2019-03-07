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اقتصاد

6.5 مليار جنيه زيادة في مخصصات بند المكافآت للعاملين بالدولة

الخميس 07/مارس/2019 - 07:46 ص
صدى البلد
محمد يحيي
رفعت الحكومة من نفقاتها علي مخصصات بند المكافآت الممنوحة للعاملين بالدولة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلي 43.1 مليار جنيه مقارنة بـ36.613 مليار بنفس الفترة من العام المالي السابق له بفارق 6.5 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية أنه تمت زيادة المزايا التأمينية للموظفين الي 15.6 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي ديسمبر من العام المالي الحالي مقابل 12.8 مليار جنيه في نفس المدة من السنة السابق له.

بلغت نفقات أجور الموظفين المعينين علي بند الوظائف المؤقتة لنحو 2.6 مليار جنيه في الـ6 شهور الأولي للعام المالي الجاري مقابل 1.92 مليار جنيه بنفس الفترة من السنة السابقة لها

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