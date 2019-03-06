نضال الشافعي: أفلام زمان هي اللي شجعتني على التمثيل..فيديو

أبدي الفنان نضال الشافعي، عن حبه لأفلام الزمن الجميل الأبيض والأسود، مؤكدا أنها كانت الحافز الرئيسي له علي العمل في مجال التمثيل.



وتابع، "الشافعي" خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "عين" المذاع على فضائية "الحياة"، أن مصر امتلكت صناعة سينمائية كبرى خلال فترة الزمن الجميل، حيث أبهرت مصر العالم في تلك الفترة بأعمالها الفنية السينمائية الرائعة.



وأشار، إلى أن السينما المصرية امتلكت العديد من المواهب الخالدة في تاريخها، مثل الفنان محمود المليجي وزكي رستم، الذين قدموا أدوارا وصلت لقلوب وعقول المشاهدين علي مر الأجيال.