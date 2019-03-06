بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أعلى كوبري الواسطى ببني سويف

أصيب 4 أشخاص، إثر اصطدام سيارة "ميكروباص" مع "توك توك" أعلى كوبري النيل بمركز الواسطى شمال بني سويف، اليوم.



ونقلت سيارتا إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف 4 مصابين، هم:هشام أحمد عبدالعال، 18 سنة، مصابا باشتباه كسر بالفخذ الأيمن، ومحمود سالم حسين، 52 سنة، مصابا باشتباه كسر بالعامود الفقري، عبد التواب بدر الشرقاوي، 18 سنة، مصابا بجرح قطعي بالجبهة، وعبدالله محمد أحمد، 22 سنة، مصابا باشتباه كسر بالقدم اليمني إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي، لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية، تحت اشراف الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتورة سالى الخولى مدير المستشفى.