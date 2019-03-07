طريقة عمل فطيرة الكفتة الحلزونية

فطيرة الكفتة الحلزونية من الاطباق الرئيسية التى يمكنك تقديمها وإعدادها على طريقة الشيف منال العالم.



المقادير

1/4 3 كوب دقيق

1/2 كوب سميد ناعم

1 ملعقة كبيرة ملح

1/4 1 كوب ماء



الحشو:

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

3 فص ثوم مهروس

1 حبة كبيرة بصل مفروم

500 جرام لحم مفروم

1 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود

1/2 ملعقة صغيرة زنجبيل

1/2 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

1 ملعقة صغيرة شطة مجروشة

1/4 كوب بقدونس مفروم

1 كوب جبن موزاريلا مبروش



للتشكيل:

1/4 كوب زبدة مذابة

1/2 كوب زيت ذرة



طريقة التحضير

العجينة: في وعاء الخلاط ضعي الدقيق، السميد، الملح، والماء ثبتي مضرب العجين، شغلي لتحصلي على عجينة ناعمة، غلفي العجينة وأتركيها في مكان دافئ لمدة نصف ساعة، كما يمكنك وضع العجينة في كيس مدهون ثم حفظها في البراد لمدة ليلة كاملة. دعيها خارج البراد لبضع دقائق ليسهل تشكيلها.

اقطعي العجينة إلى ٤ قطع اعمليها مثل الكره.

اخلطي الزبدة والزيت.

الحشو: في كسرولة سخني الزيت، اضيفي البصل، الثوم قلبيه قليلا ثم اضيفي اللحم، اضيفي الملح، الفلفل، الزنجبيل، الكركم، البهارات، الشطة إلى اللحم، قلبيه جيدا، دعيه يبرد. لطبخ الحشو يمكنك أيضا تقليب اللحم ليجف ماؤه ثم اضافة البصل والثوم.

سخني الفرن لدرجة حرارة ١٨٠، احضري صينية ١٢ بوصة.

التشكيل: خذي كرة من العجينة افرديها بالنشابة ، ثم ابتدأي بمدها بيدك لتصبح دائرة كبيرة. مع مسح العجينة من وقت لآخر بخليط الزبدة والزيت.

ضعي ربع كمية اللحم المطبوخ على شكل خط في الوسط ثم ضعي بعض البقدونس و الجبن اثني العجينة على اللحم ليصبح عندك شكل الأنبوب ثم اثني الجوانب ثم استمري بمسحها عدة مرات، ضعيها في الصينية لفيها على شكل حلزوني مع لف يدك اثناء تشكيل العجينة، ضعي الطرف تحت العجينة ثم لفي القطعة الثانية وهكذا. امسحي بالدهن.

الخبز: ضعي الصينية في الفرن حوالي ٣٠ دقيقة لتصبح ذهبية اللون.