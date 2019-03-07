التموين: 85 جنيها سعر كيلو اللحوم الطازجة خلال مارس

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خفض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة من 90 جنيها لـ 85 جنيها وكذلك سعر كيلو الكبدة 85 جنيها والمفروم 85 جنيها.



كما يتم طرح اللحوم المجمدة بسعر 60 جنيها للكيلو والدواجن المجمدة بسعر 37 جنيها.



وأكد عادل أبوسيف مدير مجمع الأهرام بالدقي، أن وزارة التموين وجهت المجمعات الاستهلاكية بالبيع وفقا للأسعار الجديدة بدءا من غد الجمعة أول مارس.