ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

التموين: 85 جنيها سعر كيلو اللحوم الطازجة خلال مارس

الخميس 07/مارس/2019 - 08:03 ص
صدى البلد
محمد صبيح
قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خفض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة من 90 جنيها لـ 85 جنيها وكذلك سعر كيلو الكبدة 85 جنيها والمفروم 85 جنيها.

كما يتم طرح اللحوم المجمدة بسعر 60 جنيها للكيلو والدواجن المجمدة بسعر 37 جنيها.

وأكد عادل أبوسيف مدير مجمع الأهرام بالدقي، أن وزارة التموين وجهت المجمعات الاستهلاكية بالبيع وفقا للأسعار الجديدة بدءا من غد الجمعة أول مارس.

ترشيحاتنا

أب يتهرب من إثبات نسب ابنه بسبب كوباية مياه ..فيديو

ميشيل لوكليه.. قصة عشق فرنسية لمصر تعيش على أرض حجازة بقنا ..صور

6 آلاف مكالمة وآلاف الإيميلات.. الجزائريون يهزون المستشفى الذي يعالج بوتفليقة

لو بتركب قطارات أبو كبير - الصالحية.. اعرف مواعيدها | خدمات

أستاذ مسالك يوضح كيفية التخلص من مشكلات الجهاز البولي

تخلصي من الشعر المجعد في 30 دقيقة

شيكابالا: انتظروني في الزمالك بعد شهر ..فيديو

دراسة تكشف نوعية الأحلام التي يراها الأشخاص قبل موتهم

أحمد حجازي ينشر صورا برفقة والديه

ألمونيتور: مشروع مطار إسطنبول الجديد يتحول إلى كابوس

أفضل 7 هواتف ذكية لـ2019.. مقارنة مذهلة بين iPhone وSamsung وHuawei

نيمار يفتح النار على حكام تقنية الـVAR عقب خروج سان جيرمان من دوري الأبطال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميشيل لوكليه.. قصة عشق فرنسية لمصر تعيش على أرض حجازة بقنا ..صور

بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها

سلمى حايك : لم أخضع لعمليات التجميل وزواجي من رجل أعمال فرنسي صدم الكثيرين..صور

درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور

تصغره بـ27 عاما.. أسطورة ليفربول يعلن خطبته من عارضة أزياء.. صور

فيديو

شيكابالا: فرجاني ساسي السهل الممتنع.. وأتمنى تواجد عبد الله السعيد في الزمالك ..فيديو
شيكابالا يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز لضمه ..فيديو
المرور تحذر من شبورة مائية كثيفة.. وتناشد الالتزام بالقواعد العامة
الأرصاد: طقس شتوي مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا
تعرف على سبب تعرض نضال الشافعي لـ انفصام في الشخصية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟