استعراض قصة حياة أول كابتن طيار مصرية بمتحف الإسماعيلية

شهدت المحاضرة التي نظمها متحف آثار الإسماعيلية برئاسة مني شعبان مدير عام المتحف اليوم الأربعاء بعنوان"المرأة الآلهة الأم والملكة"،بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة،إستعراض قصة حياة لطفية النادي أول كابتن طيار مصرية.



وولدت في 1907، وكانت مولعة بالطيران منذ طفولتها وتلقت دروسًا فيه، بينما أوهمت والدها أنها تتلقى حصص تقوية لرفع مستواها الدراسي مرتين أسبوعيا، وعندما علم والدها بالأمر اضطرت للعمل كموظفة استقبال في مطار القاهرة لتوفر نفقات دروس تعلم الطيران.



وحصلت «النادي» في 1933 على رخصة الطيران وكان عمرها آنذاك 26 عاما، لتحقق بذلك حلمها بالطيران بمفردها بين القاهرة والإسكندرية في سباق استطاعت أن تحتل فيه المركز الأول.

