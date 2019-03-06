عرض فيلم يوم العرض .. الأحد المقبل

قررت الشركة المنتجة لفيلم "يوم العرض" ان يتم عرضه يوم الاحد المقبل، بعدما تم الإعلان عن طرح الفيلم بدور العرض، ويراهن فريق العمل على الفيلم إلى حد كبير بعد المجهود المبذول فيه طيلة أيام التصوير.



الفيلم يشارك فى بطولته الفنان أحمد صيام وأحمد فهمى، وحسام الجندى، وكلوديا، محمد عبد الجواد، محمد السعدنى، منير مكرم، سامح بسيونى، محمد الغريب، محمد العزب، بهاء الخطيب، أحمد فاروق، رامى اوريج، الطفلة مريم عمرو، سيناريو وحوار إيهاب ناصر، فكرة وإخراج بيبرس الشهاوي.



فيلم "يوم العرض" يدور حول صاحب مسرح يتعرض لعملية نصب من زملائه، ولم يتحمل هذه الصدمة ونُقل على أثرها للمستشفى ليفارق الدنيا، ويقرر ابنه الانتقام لوالده، وتصور معظم المشاهد داخل أحد المسارح.