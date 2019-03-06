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غرفة السياحة: بدء موسم العمرة المقبل عقب انتهاء موسم الحج

الأربعاء 06/مارس/2019 - 11:49 م
أرشيفية
أرشيفية
حسام الحارتي
قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة السياحة، أن هناك اتجاها من جانب الدولة، وزارة السياحة بدء موسم العمرة، عقب إنتهاء موسم الحج، موضحا ان هذا القرار سيقضي على ارتفاع الأسعار، وعدم استغلال المعتمرين .

وأضاف في تصريحات لبرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن موسم العمرة داخل المملكة العربية السعودية يمتد إلى نهاية شوال ،لإعطاء فرصة أمام المعتمر لاختبار موعد رحلته لأداء العمرة.

واوضح ان قرار المملكة العربية، بفرض 200 ريال علي من يرغب في تأييده العمرة مرة أخرى، يمثل عبئا على المعتمر، مشيرا إلى تواصل الجهات المصرية مع المملكة العربية، لتخفيف العبء علي المواطنين.

وأكد أن رحلات العمرة في رمضان يرتفع قيمتها، لارتفاع أعداد المعتمرين من جميع جهات العالم، وليس من الدولة المصرية فقط.

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