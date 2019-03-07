نجا بأعجوبة.. استخراج 40 قطعة معدنية من معدة مريض آكل المعادن

عادة ما يشكو المريض من آلام بالبطن بسبب عدوى أو فيروس، ولكن الغريب أنه يشكو بسبب تراكم المعادن في بطنه، ففي حادث غريب من نوعه، تم استخراج ما يقرب من 40 قطعة معدنية من معدة مريض.





فالرجل الهندي الذي يدعى "جاياكومار"، صاحب الـ 52 عامًا، كان بحاجة إلى إجراء عمليتين جراحيتين مدة كل واحدة 45 دقيقة، بعد اكتشاف الأطباء لهذا الكم الهائل من المعادن ببطنه، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





تكاثفت جهود الأطباء في مدينة تشيباي على الساحل الجنوبي الشرقي بالهند، لإجراء الجراحة العاجلة، بعدما اكتشف الأطباء أنه إذا لم يتم إزالة هذه الأشياء في الوقت المناسب، فكان من الممكن أن يصاب المريض بمضاعفات مثل النزيف المعوي الذي يؤدي إلى الموت.





أجرى الأطباء هذه الجراحة بدقة على مدار يومين، وأزالوا 22 قطعة معدنية من معدته في يوم واحد، و18 قطعة أخرى في اليوم التالي، وقال المسعفون إن أصغر قطعة ببطنه وصل مقاسها إلى 2 سم، وشملت مفاتيح ومغناطيس وشريحة موبايل، ومسامير، وشفرة مبراة الأقلام، وعملات معدنية.





واتضح أن المريض الهندي يعاني من اضطراب نفسي يجعله يتناول هذه المواد دون وعي، ويخضع للعلاج النفسي منذ 3 سنوات.