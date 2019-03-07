شوبير يكشف سبب استبعاد استاد بورسعيد من استضافة مباريات الأمم الإفريقية ..فيديو

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، عن سبب استبعاد استاد بورسعيد الدولي من استضافة مباريات كأس الأمم الإفريقية التي ستقام فى مصر بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ "كان".
وقال "شوبير"، خلال برنامجه "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت"، إن أحد المدرجات في استاد بورسعيد به شرخ؛ ما يهدد باستبعاده من استضافة مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019.
وأكد أن الهيئة الهندسية تسعى لإصلاح ذلك الشرخ الذي ربما تصل مدة صيانته إلى 6 أشهر، وبالتالي قد يُستبعد ملعب بورسعيد من استضافة مباريات البطولة، موضحًا "حياة مشجع واحد أهم من استضافة ملعب لمباراة فى بطولة الأمم، وعلى الشياطين أن تبتعد عن ترويج أسباب أخرى عن استبعاد الملعب".