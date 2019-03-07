شوبير يكشف سبب استبعاد استاد بورسعيد من استضافة مباريات الأمم الإفريقية ..فيديو

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، عن سبب استبعاد استاد بورسعيد الدولي من استضافة مباريات كأس الأمم الإفريقية التي ستقام فى مصر بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ "كان".





وقال "شوبير"، خلال برنامجه "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت"، إن أحد المدرجات في استاد بورسعيد به شرخ؛ ما يهدد باستبعاده من استضافة مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019.



