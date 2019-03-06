برشلونة يخسر كأس سوبر كتالونيا أمام جيرونا .. فيديو

فاز جيرونا بالنسخة الرابعة من كأس السوبر الكاتالوني بفوزه على برشلونة بهدف لصفر في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء.



وبهذا الانتصار ، حقق فريق جيرونا أول لقب رسمي له كنادٍ محترف ضد برشلونة الذي دخل اللقاء بتشكيلة تجمع بين احتياطي الفريق الأول، ولاعبي الفريق الثاني.



وافتقر الشوط الأول لأي فرص واضحة للتسجيل من الجانبين، وذهب الشوط الثاني للقاء على نفس المنوال، حتى الدقيقة 69 حين تمكن بورتيجيز مانزانيرا من اصطياد ضربة جزاء حولها كريستيان ستواني بنجاح في مرمى سيليسين.



