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رياضة

مانشستر يونايتد يطيح بـ سان جيرمان من الشامبيونزليج بثلاثية ..فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 12:11 ص
لوكاكو
لوكاكو
حسن العمدة
أطاح فريق مانشستر يونايتد بصاحب الأرض باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف لتكون النتيجة الإجمالية 3-3 فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب حديقة الأمراء فى دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وافتتح مانشستر يونايتد التهديف فى الدقيقة الثانية عن طريق لوكاكو بعدما استغل خطأ دفاعيًا لينفرد بسرعته وحيدًا ليراوغ حارس مرمي باريس فيسددها بقوة لتسكن الشباك.

وأدرك باريس سان جيرمان هدف التعادل فى الدقيقة 12 عن طريق بيرنات من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء عقب تلقيه تمريرة رائعه من مبابي.

وعاد مانشستر يونايتد مرة أخرى للتهديف فى الدقيقة 30 عن طريق لوكاكو من تسديدة قوية عقب سقوط الكرة من يد بوفون.

ونجح ماركوس راشفورد في إحراز هدف التأهل لفريق مانشستر يونايتد في الوقت القاتل من ركلة جزاء عقب قرار من تقنية الفيديو.

وانتهت مباراة الذهاب إلى هدفين لـ باريس سان جريمان عن طريق مبابي وبريسنال كيمبيمبي.

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