باسم سمير: تزايد معدلات الإقبال على عمليات تجميل الأسنان

أكد الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان في سويسرا، أن معدلات الإقبال تزايدت على عمليات تجميل وزراعة الأسنان باختلاف أنواعها خلال السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك لعدة عوامل على رأسها تطور آليات إجراء هذا النوع من العمليات، بالإضافة إلى طبيعة العملية ذاتها التي تجعلها من أهم عمليات تجميل الرجال والنساء على السواء إذ لا شيء أفضل من ابتسامة ناصعة تحسن المظهر العام وتعزز الثقة بالنفس.



وقال الدكتور باسم سمير إن عمليات تجميل وزراعة الأسنان في مصر شهدت نقلة نوعية خلال السنوات الماضية، حيث تم استحداث التقنيات والوسائل الطبية الحديثة ومن ثم أصبحت مؤهلة للقيام بمختلف الإجراءات التجميلية بما في ذلك العمليات الأكثر تعقيدًا.



وأوضح الدكتور باسم سمير أن عمليات تجميل وزراعة الأسنان في مصر شهدت درجة عالية من التطور والتوسع خلال السنوات الماضية حيث يتم إجراء عمليات تجميل وزراعة الأسنان تحت إشراف كوادر طبية على درجة عالية من الكفاءة.



وأشار باسم سمير إلى أن مختلف إجراءات تجميل وزراعة الأسنان تتم اعتمادًا على أحدث التقنيات والوسائل الطبية المعروفة عالميا.