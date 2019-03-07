أب يتهرب من إثبات نسب ابنه بسبب كوباية مياه ..فيديو

رصدت الإعلامية "مني عراقي"، خلال تقديمها برنامج "المهمة"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، قصة أب يتهرب من إثبات نسب ابنه لسبب غير متوقع.





وقال "علي"، لـ"والده"، «مش هتعمل شهادة الميلاد يا أبي علشان أنا اتمسكت في القسم وماكنوش راضيين يطلعوني»، ليرد "الوالد"، قائلا: «لما أنت عارف إنك معكش بطاقة والكمين بيوقف بعد الساعة 1، ما تكن في البيت، وما تفضلش تلف بعيد».





وأضاف "الوالد"، «أنا مش ممتنع عن إني أثبت نسبه وأطلع له شهادة، واديته توكيل للمحامي إللي هيروح معاه للمحامي بتاعه علشان يخلص الورق»، متابعًا: «علي بيقل أدبه عليا، وكنت بقوله هات لي كوباية مياه وأنا في المركب مبيجبليش كوباية مياه أشربها، يبقي دا يستاهل إني أروح معاه يعمل شهادة ميلاد»، مشيرا: «أنا مش معترف إن علي ابني».