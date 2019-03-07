أحمد المصرى يحذر من مخاطر السمنة على جمال وصحة المرأة

قال الدكتور أحمد المصرى استشاري جراحة المناظير والسمنة وزميل كلية الجراحين بانجلترا، إن السمنة لها تأثيرات خطيرة على صحة وجمال المرأة.



وأضاف "المصرى" أن السمنة الزائدة ليست دلالة على الجمال أو عدم وجود الجمال، لكنها تعبر عن وضع غير سليم للجسم صحيا، ويجب معالجته كما أن السمنة مرض يؤثر على المظهر الخارجي، ومن المعترف به من قبل الكثير من الأشخاص أن الجمال والتجميل هما محور هذه الحياة العصرية، وتعمل الجراحة التجميليّة على إدخال العديد من العلاجات والجراحات بهدف إعادة المظهر الخارجي الجميل إلى الإنسان.



وأكد الدكتور أحمد المصرى، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن السمنة أصبحت من الأمراض الأكثر نموًا وانتشارًا في جميع المجتمعات الإنسانية، وتؤثر على كل شرائح المجتمع وعلى جميع الأعمار، وينتج عنها العديد من الأمراض مما يدعو إلى التوعية بخطورة السمنة والحث على تغيير نمط الحياة، والحرص على المحافظة على الوزن المعقول للرجل والمرأة على حد سواء.



وأوضح الدكتور أحمد المصرى أن تأثير السمنة على المرأة يعمل على زيادة الاضطرابات الغذائية في تأثيرها على الصحة العامة وأيضًا على الصحة الجنسية. وقد أظهرت الدراسات أن السمنة تعتبر البوابة الأولى لجميع الأمراض منها السكري، أو ارتفاع ضغط الدم أو الجلطات القلبية والدماغية.