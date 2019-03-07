محافظ قنا يحضر حفل زفاف عروس من إحدى دور الأيتام

حضر اللواء عبد الحميد الهجان- محافظ قنا، حفل زفاف عروس من دار الرحمة للأيتام بنجع حمادى بإحدى القاعات، بحضور النائب خالد خلف الله والنائب فتحي قنديل أعضاء مجلس النواب ونيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى وتوابعها و حسين الباز- وكيل مديرية التضامن الاجتماعي والعميد ماجد السيد- رئيس مجلس مدينة نجع حمادى وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وعدد كبير من المواطنين.



قدم محافظ قنا، التهنئة للعروسين، متمنيًا لهم حياة سعيدة، كما حرص علي التقاط الصور التذكارية معهم وتقديم مبلغ مالي للعروس بمناسبة الزفاف.



وأكد الهجان، بأن محافظة قنا لا تدخر جهدًا فى رعاية الأيتام وتوفير فرص الحياة الكريمة وتقديم الدعم المعنوي والمادي لهم ومشاركتهم جميع الأعياد والاحتفالات والمناسبات وتشجيعهم على الجد والعمل وتقديم أوجه الرعاية الكاملة لهم فى مختلف دور الأيتام بالمحافظة.