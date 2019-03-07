سكان المستثمرين بالقاهرة الجديدة يشكون انتشار السلعوة بالمنطقة

شكا سكان منطقة المستثمرين الجنوبية أرض الدفاع الوطني أمام خزان المياه قطعة رقم ٢٨٠ بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة.



وقال الأهالي فى رسالتهم : يوجد انتشار كبير لمجموعات كبيرة من الكلاب الضالة سلالتها قريبة الشبه جدا من الثعالب أو ما يطلق عليها السلعوة وبمجموعات كبيرة جدا تثير الذعر بالمنطقة وتمثل خطورة خاصة على الأطفال وتتزايد باستمرار خاصة هذه الأيام مع ظهور الكلاب حديثة الولادة وذلك بمنطقة المستثمرين الجنوبية بأرض الدفاع الوطني.



ناشدوا المسئولين بالعمل على إيجاد حل في أقرب فرصة لإنقاذ أرواحهم.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.