العثور على كنز في قبر أميرة روسية ..فيديو

أفادت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، بأنه تم العثور على المئات من قطع المجوهرات التي لا تقدر بثمن، ومن ضمنها إكليل الذهب الغار المذهل، في قبر أميرة قديمة في شبه جزيرة القرم الروسية.





ويعتقد أن المرأة الغنية كانت من سادة القوم في القبائل البدوية التي كانت تجوب أنحاء أوروبا وآسيا في القرن الأول الميلادي، ووفقا لـ"ديلي ميل" البريطانية فإنها كانت تتزين للحياة الآخرة، حيث تم العثور على 140 قطعة من الحلي في قبرها بما في ذلك أقراط وقلادة ولوحات على أكمامها.





وكذلك تم العثور على قطعتين من الأعين الذهبية، ليصبح الكنز المدفون معها لا يقدر بثمن، واكتشفه علماء الآثار الروس في شبه جزيرة القرم التي تم ضمها من أوكرانيا إلى روسيا في عام 2014، وتم نقل هذه الآثار حاليا إلى هولندا.





واحتوى القبر على الهيكل العظمي لها فقط، ويقول الخبراء إن هذا مؤشر على مكانتها الرفيعة في المجتمع القديم خاصة مع تواجد هذا الكنز بجانبها.