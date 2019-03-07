الزمالك يتوجه للإسكندرية يوم السبت المقبل لمواجهة جورماهيا

قرر السويسري "كريستيان جروس"، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التوجه إلى برج العرب صباح يوم، السبت المقبل، للانتظام في معسكر مغلق لمدة 24 ساعة فى إطار الاستعداد لمواجهة جورماهيا الكينى.





ويستعد الزمالك لمواجهة جورماهيا الكينى يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب فى الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات، وكان الأبيض خسر من الفريق الكيني على ملعبه فى الجولة الأولى بنتيجة 4 /2، قبل أن يفوز مؤخرًا على بترو أتليتيكو بهدف دون رد.



