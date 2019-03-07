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رياضة

الزمالك يتوجه للإسكندرية يوم السبت المقبل لمواجهة جورماهيا

الخميس 07/مارس/2019 - 01:51 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
منتصر الرفاعي - ملك موسى
قرر السويسري "كريستيان جروس"، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التوجه إلى برج العرب صباح يوم، السبت المقبل، للانتظام في معسكر مغلق لمدة 24 ساعة فى إطار الاستعداد لمواجهة جورماهيا الكينى.

ويستعد الزمالك لمواجهة جورماهيا الكينى يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب فى الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات، وكان الأبيض خسر من الفريق الكيني على ملعبه فى الجولة الأولى بنتيجة 4 /2، قبل أن يفوز مؤخرًا على بترو أتليتيكو بهدف دون رد.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط، خلف نصر حسين داي المتصدر برصيد 7 نقاط، وجورماهيا صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

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